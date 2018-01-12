СМИ: Британия решила сократить армию на 14 тыс. человек

Командование Вооруженными силами Великобритании намерено сократить численность армии более чем на 14 тыс. человек.

Как пишет газета The Times, командование решило объединить подразделения десантников и королевских морпехов с целью экономии средств.

В ближайшие 10 лет военный бюджет Великобритании будет сокращен на 20 млрд фунтов стерлингов (27 млрд долларов), передает ТАСС.

По данным издания, сокращение сделает британскую армию самой малочисленной за последние 200 лет.

Сразу три варианта предложений по сокращению числа военных были представлены главе минобороны страны Гэвину Уильямсону. Согласно им должны быть сокращены 11 тыс. военнослужащих, 2 тыс. морпехов и 1 тыс. 250 летчиков.

Отмечается, что министр обороны Великобритании «пришел в ужас» от предложенных вариантов, так как сокращение «поставит вооруженные силы в трудное положение в свете уровня международной угрозы.

При этом издание отмечает, что документ всего лишь один из элементов возможных вариантов, подготовленных должностными лицами для обсуждения.

Напомним, ранее армию Великобритании обвинили в излишней политкорректности в рекламной кампании по привлечению в ряды войск людей разного пола, сексуальной ориентации, этнических групп и религиозных конфессий.