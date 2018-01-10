Британскую армию обвинили в чересчур политкорректной рекламной кампании

Армию Великобритании обвинили в излишней политкорректности в рекламной кампании по привлечению в ряды войск людей разного пола, сексуальной ориентации, этнических групп и религиозных конфессий.

Анимационные ролики кампании королевской армии были опубликованы в соцсетях, пишет The Guardian. В мультфильмах даются утвердительные ответы на вопросы типа «Могу ли я быть геем в армии?», «Что произойдет, если я расстроюсь в армии?», «Смогу ли я практиковать свою религию в армии?» и даже «Должен ли я быть супергероем, чтобы вступить в армию?».

Отмечается, что стоимость рекламной кампании под названием This is belonging 2018 составила 1,6 млн британских фунтов.

По мнению журналистов, многие пользователи, увидевшие рекламу, уверены, что армия Великобритании подпала под влияние политкорректности, и теперь ее хотят показать местом, где «можно выражать эмоции».

Вместе с тем начальник генштаба ВС Британии генерал Ник Картер считает, что кампания «прошла мягко».

«Боевой дух и мощь остаются высшим приоритетом для британской армии. Кампания подтверждает, что мы осознаем проблему комплектования, что демография в нашей стране изменилась, что мы должны обратить внимание на разные категории нашего общества, чтобы на службе были люди, обладающие необходимыми способностями», – заявил Картер в эфире BBC Radio 4 Today.

Однако бывший полковник Ричард Кемп сказал, что эта кампания не решит проблему вербовки в британскую армию.

«Армия, как и остальная часть государства, вынуждена идти по пути политической корректности. Самое главное, что армия пополняется солдатами. То, что состав армии отражает состав общества, имеет уже вторичное значение», – заявил он.