Британия оказалась не в состоянии справиться с планом по закупке военной техники

План министерства обороны Великобритании по оснащению вооруженных сил Королевства новой военной техникой нереалистичен, передает The Times со ссылкой на доклад членов палаты общин.

Комитет палаты общин по вопросу исполнения госбюджета счел нереалистичным план минобороны по закупке и обслуживанию военной техники, рассчитанный до 2027 года. В число планируемых операций входила закупка не менее 48 самолетов F-35 у США.

«Министерство обороны просто не располагает достаточным количеством денег, чтобы закупить всю необходимую технику. Вызывает беспокойство, что ведомство возвращается к тому положению, в котором оно оказалось в начале этого десятилетия. План по оснащению [военной техникой] в период 2017-2027 годов является нереалистичным и министерству не хватает контроля за расходами», – говорится в докладе, передает ТАСС.

Британские депутаты «крайне скептически» отнеслись к устранению дефицита на ближайшее десятилетие в размере до 21 млрд фунтов стерлингов (28,4 млрд долларов), о чем будет доложено в июльском стратегическом оборонном обзоре. Журналисты отметили, что доклад опубликуют спустя шесть лет после того, как министр обороны Филип Хаммонд заявил, что правительство «устранило» дефицит в оборонном бюджете в размере 38 млрд фунтов (51,4 млрд долларов).

Дефицит финансирования британской армии проявляется уже давно. В апреле стало известно, что вооруженные силы Британии испытывают нехватку более чем 8 тыс. военнослужащих, из которых 800 – летчики. Ранее командование вооруженными силами Великобритании решило сократить численность армии более чем на 14 тыс. человек.