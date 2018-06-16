В Госдуме задумались об индексации выплат работающим пенсионерам

Государственная дума рассмотрит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам при подготовке ко второму чтению законопроектов о пенсионной реформе, сообщила член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина («Единая Россия»).

«Полагаю, что ко второму чтению нужно будет ответить на вопрос возможности индексации пенсий работающим пенсионерам, льгот сельским жителям», – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, Баталина сообщила, что необходимо будет найти ответы на вопросы о будущей накопительной пенсии. По ее словам, ежегодная заморозка накопительной части «не ставит точку в этой теме».

Она также отметила, что в Госдуме будут обсуждать вопросы гарантий для пожилых людей на рынке труда. Депутат считает это «самым серьезным вызовом».

«В целом же главная задача пенсионной реформы – повышение уровня пенсий», – подтвердила Баталина, указав, что существующие международные ориентиры – 40% от утраченного заработка, в то время как сегодня в России это 34% от зарплаты.

По ее словам, ежегодный прирост пенсий может быть увеличен в 2-2,5 раза – до 1 тыс. рублей за счет высвобождаемых средств.

Ранее в субботу в Минтруда сообщили, что повышение размера ежемесячной пенсии с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей будет проходить с помощью механизма индексации и коснется только неработающих пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. рублей в год. В секретариате вице–премьера уточняли, что, например, если ежемесячная пенсия составляет 14 тыс. рублей в 2018 году, в 2019 году пенсионер будет получать по 15 тыс. рублей в месяц с учетом графика индексации.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.