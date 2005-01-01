Голикова назвала сумму прибавки к пенсии после реформы

Средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. рублей в год, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также Голикова сообщила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), что средства, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста, останутся в пенсионной системе, будут направлены «на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.