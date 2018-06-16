Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

Правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

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Ранее премьер Дмитрий Медведев рассказал, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, тогда как в последние годы пенсии росли лишь на 400–500 рублей.

Отмечалось также, что законопроектом предусмотрен «достаточно длительный переходный период: начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров.