Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан?

На заседании правительства рассматривается законопроект об изменении пенсионной системы. Премьер Дмитрий Медведев раскрыл параметры будущей пенсионной реформы. По его словам, Россия создала необходимые условия для повышения пенсионного возраста, поэтому изменения системы назрели давно.

Так, пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет к 2028 году. Для женщин пенсионный возраст вырастет с 55 до 63 лет к 2034 году. Таким образом, мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, а женщины – на восемь лет позже, чем сейчас.

«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы «80+», – сказал Медведев.

В чем смысл пенсионной реформы?

Главная цель пенсионной реформы не в самом увеличении пенсионного возраста, которое в силу изменившихся социально-экономических реалий было лишь вопросом времени. Результатом реформы станут более высокие темпы роста самих пенсий – выше инфляции.

В последние три года (2016–2018 годы) пенсии росли в среднем на 400–500 рублей в год. Тогда как увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, заявил Дмитрий Медведев.

Низкий размер пенсий более болезненная тема, чем повышение возраста. При этом власти продолжат инвестировать в человеческий капитал, чтобы люди и в зрелом возрасте могли качественно и успешно жить.

Власти дают гарантии

Правительство предлагает ратифицировать конвенцию Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения» № 102. Что важного в этой конвенции? Во-первых, в ней говорится, что средний размер пенсии не может быть меньше 40% среднего заработка, а значит, правительство РФ готово гарантировать этот показатель. Во-вторых, конвенция гарантирует, что государство не будет повышать пенсионный возраст больше 65 лет. Если же такое когда-либо понадобится, то сделать это будет невозможно без обоснования работоспособности людей. Таким образом, новый уровень пенсионного возраста устанавливается на десятилетия.

Разумной альтернативы нет, реформа назрела

Возможности повышения размера пенсий ограничены в силу резкого падения числа работающих россиян, которые платят взносы в Пенсионный фонд РФ. Если 49 лет назад (в 1970 году) на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста, то в 2019 году будет всего 2 трудоспособных человека. Если ничего не делать, то чем дальше, тем нагрузка на работающих будет выше: каждый год число работающих граждан сокращается на 400 тыс. человек, а число выходящих на пенсию людей составляет 1,5–1,6 млн человек.

Таким образом, альтернативой повышению пенсионного возраста могло стать лишь повышение страховых выплат ныне работающих граждан. А это привело бы к негативным последствиям для всей экономики. Рост страховых выплат в ПФР означал бы уход многих компаний и предприятий в серую зону и снижение заработной платы россиянам. Далее по цепочке это бы затормозило потребительские расходы и рост производства в стране, а значит, и в целом замедлило бы и так невысокие темпы роста российской экономики. Собственно, мировой опыт показывает, что разумной альтернативы повышению пенсионного возраста никто так и не смог придумать.

Мировой опыт

Нынешнее повышение пенсионного возраста назрело давно. Российские власти как могли оттягивали этот непопулярный шаг, но бесконечно делать это невозможно. Почти все страны в мире уже давно подняли возраст выхода на пенсию – таковы реалии улучшения социально-экономического состояния. Страны СНГ и Восточной Европы, наиболее близкие России, церемонились значительно меньше и уже давно пошли на такой шаг. Исключением оставались Россия и Узбекистан. Так, в 65 лет мужчины выходят на пенсию в Молдавии и Азербайджане, а женщины в 63 года – в Армении и скоро в Казахстане (переходный период). В Эстонии, Латвии и Литве пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин будет поднят одинаково до 65 лет к 2025–2027 годам. А в Германии, Испании и Италии уже в 2020-е выходить на пенсию будут в 67 лет, причем также представители обеих полов.

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Текущих пенсионеров изменения никак не коснутся. Реформа начнется с 1 января 2019 года. Спешить власти не будут. Переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст планируется по году в год. Для тех, кто собирался выходить на пенсию в ближайшие годы, будут действовать особые правила. Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 61 и 56 лет соответственно, то есть в 2020 году. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в возрасте 62 и 57 лет соответственно (в 2022 году). В итоге для мужчин реформа закончится в 2028 году. С этого года право выхода на пенсию получат мужчины 1963 года рождения в возрасте 65 лет. Для женщин изменения продлятся до 2034 года, когда на пенсию в возрасте 63 лет пойдут те, кто родился в 1971 году. Соответственно, мужчины, рожденные после 1963 года, и женщины, рожденные после 1971 года, смогут выходить на пенсию в 65 и 63 года.

Продолжительность жизни выросла

Нынешний возраст выхода на пенсию был установлен еще в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла всего 40 лет. Понятно, что с тех пор и условия труда в большинстве случаев облегчились, и уровень социальной и экономической жизни вырос. Все это естественным путем привело к росту продолжительности жизни, а значит, и уровня работоспособности. Если в 2000 году мужчины в России жили в среднем 59 лет, то в 2017 году – уже 67,5 года, а к 2024 году, по прогнозу Росстата, их продолжительность жизни увеличится до 72,3 года. К тому моменту, когда пенсионный возраст станет для мужчин 65 лет, то есть в 2028 году, они будут жить в среднем 75,1 года.

Женщины живут дольше мужчин. Уже в 2000 году продолжительность их жизни составила 72,26 года, в 2017 году выросла до 77,64 года и, по прогнозу, увеличится до 85,28 года к 2034 году, когда пенсионный возраст для женщин станет 63 года.

Продолжительность жизни в России в целом составляет на 2018 год 73,5 года и продолжит расти. К 2030 году в среднем россияне будут жить 80,1 года. На фоне снижения рождаемости в стране, с которым власти борются уже давно всевозможными способами (это и материнский капитал, и детские пособия, и образовательные, и медицинские услуги), рост продолжительности жизни становится важным фактором назревшего повышения возраста выхода на пенсию.

Почему пенсионный возраст мужчины и женщины не выровняли?

Во многих странах действительно устанавливается равный пенсионный возраст вне зависимости от пола. Однако российские власти решили сохранить дифференциацию, приняв во внимание, что женщина несет большую нагрузку в развитии общества, в том числе при уходе и воспитании детей. Ведь женщины отвечают не только за появление собственных детей как новых членов общества и их становление, но и, как правило, также за воспитание внуков. Даже опросы показали, что многие в России считают, что женщин надо вознаградить за то двойное бремя, которые они несут в семье и на рынке труда, возможностью более раннего выхода на пенсию. К тому же не стоит лишать внуков бабушек, считают россияне. Российские власти же тем самым сохраняют курс на традиционные семейные ценности, где нет места однополым бракам, а различия между женщиной и мужчиной не стираются.

«Льготников» реформа тоже коснется

Для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота: они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со стажем более 45 лет.

Но для ряда категорий граждан, которые выходят на пенсию досрочно, решено также увеличить пенсионный возраст.

Для тех, кто работает на Крайнем Севере и в приравниваемых к нему местностях, пенсионный возраст повышается с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин. Аргументом в пользу этого решения стало повышение продолжительности жизни во многих северных регионах. Сейчас в России досрочные пенсии на этом основании получают 2,9 млн человек.

Для учителей, врачей и творческих работников институт досрочных пенсий также продолжит работать, исходя из специального стажа, который сохраняется на уровне 15–30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Однако и для них возраст выхода на пенсию увеличивается до 63/65 лет. Новый возраст выхода на пенсию вычисляется исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. В стране насчитывается сейчас 1,1 млн пенсионеров-педагогов и около 0,7 тыс. пенсионеров из числа бывших медицинских работников.

Продолжится уже начатое повышение пенсионного возраста для государственных гражданских служащих до общероссийского уровня.

Наконец, граждане, которые не работали вовсе или не наработали достаточного стажа для получения страховой пенсии, смогут получать социальную пенсию – с 68 лет для женщин и с 70 лет – для мужчин. Таких сегодня в стране немного – 42 тыс. человек.

Между тем сохраняется ряд категорий граждан, которых увеличение пенсионного возраста не коснется. Во-первых, по-прежнему на досрочную пенсию могут рассчитывать россияне, которые работают на вредных производствах и в горячих цехах. Это, например, шахтеры, металлурги, железнодорожники. Таких в стране сегодня насчитывается 1,8 млн пенсионеров. Во-вторых, на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные, например женщины, родившие пять и более детей или родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет и т. д.

Конкуренция на рынке труда

Многие обеспокоены тем, что людям в возрасте после 50 лет и молодежи сложно найти работу. Однако прямая конкуренция между этими категориями на самом деле незначительна. Потому что молодежь, как правило, работает в более современных отраслях – IT, телекоммуникации, тогда как люди в возрасте – в менее развивающихся отраслях экономики. При этом большинство нынешних пенсионеров продолжают работать еще пять лет после достижения пенсионного возраста. Работодатели ценят их многолетний профессиональный опыт. Учитывая низкий уровень безработицы в стране (4,9% трудоспособного населения), стране, наоборот, не хватает рабочих рук. Пенсионная реформа дает возможность рынку труда использовать внутренние источники для решения проблемы дефицита работоспособного населения.