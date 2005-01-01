Минтруд сказал, кого коснется увеличение пенсий с 2019 года

Повышение размера ежемесячной пенсии с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей будет проходить с помощью механизма индексации и коснется только неработающих пенсионеров, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Повышение в 2019 году ежемесячных страховых пенсий в среднем на 1 тыс. рублей планируется производить через индексацию пенсий. Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В секретариате вице–премьера Татьяны Голиковой ранее объясняли, что, например, если ежемесячная пенсия составляет 14 тыс. рублей в 2018 году, в 2019 году пенсионер будет получать по 15 тыс. рублей в месяц с учетом графика индексации, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тыс. рублей в год.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.