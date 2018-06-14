Пентагон приостановил учения с Южной Кореей

В Пентагоне заявили о «приостановке на неопределенный срок» военных маневров с Южной Кореей, сообщает Agence France-Presse.

Об этом передает ТАСС.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, вернулись домой. Между тем российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Трамп не сможет вывести американский военный контингент из Южной Кореи, даже если захочет.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. Внимание к переговорам Трампа с Ким Чен Ыном было приковано во всем мире. Они не только лично побеседовали более получаса, но и договорились по некоторым весьма спорным моментам, прежде всего по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в среду сообщалось, что у Трампа и Ким Чен Ына разное понимание того, как должна проходить такая денуклеаризация.