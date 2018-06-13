Трамп признался в желании вывести войска США из Южной Кореи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, вернулись домой.

Глава Белого дома уточнил, что в Южной Корее находятся 32 тыс. военнослужащих США, передает ТАСС.

«Я хотел бы вернуть их домой», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится», – отметил глава Белого дома, выразив мнение, что Южная Корея не полностью компенсирует США расходы, которые Вашингтон тратит на содержание войск, находящихся на Корейском полуострове.

По его словам, «сейчас это [вывод войск США] не обсуждается, [однако] в подходящее время будет [обсуждаться]».

В то же время Трамп отметил, что в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре вопрос сокращения численности американских военнослужащих в Южной Корее не обсуждался.

При этом американский лидер выразил мнение, что Ким Чен Ын, вероятно, «хотел бы этого».

Напомним, в начале июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Трамп не собирается обсуждать с Ким Чен Ыном вывод американских войск из Южной Кореи. По словам Мэттиса, Вашингтон может пересмотреть этот вопрос через 5-10 лет, но обсуждать его будут только Вашингтон и Сеул.

Ранее появились сообщения об активизации дискуссии о выводе войск США из Южной Кореи.