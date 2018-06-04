США отказались обсуждать с КНДР вывод войск из Южной Кореи

Глава американского государства Дональд Трамп на возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном не собирается обсуждать войска США в Республике Корея, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По словам главы Пентагона, американские войска не планируют пока «покидать Южную Корею», это «даже не является предметом для переговоров», передает ТАСС.

Мэттис сказал, что войска США в Южной Корее «находятся из-за ситуации в области безопасности».

Пересмотреть данный вопрос США могут через 5-10 лет, но обсуждать его будут только Вашингтон и Сеул.

Напомним, в ЦРУ считают, что КНДР не будет требовать от США полного вывода американских войск с территории Южной Кореи на переговорах Трампа и Ким Чен Ына.