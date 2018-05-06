Активизировались дискуссии о выводе войск США из Южной Кореи

Американская пресса оценила вероятность вывода войск США из Южной Кореи.

Wall Street Journal пишет, что прежде эта тема «считалась запретной» в США и Южной Корее, но теперь «выходит на передний план». Специалисты по КНДР считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын затронет данный вопрос в ходе ожидаемых переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

Сейчас и Вашингтон, и Сеул отрицают проведение переговоров с Пхеньяном о выводе войск США из Южной Кореи, но, как заявляет издание, «дискуссии на этот счет стали вестись более активно».

WSJ подчеркивает, что американские и южнокорейские чиновники «выражают открытость в отношении данной идеи».

Как отметила газета, Трамп считает, что США «практически ничего не получают» в обмен на расходы, связанные с присутствием американских войск в Республике Корея.