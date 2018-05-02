Сеул прокомментировал возможность вывода войск США в случае мира с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Сеул прокомментировал возможность вывода дислоцированных в стране американских войск в случае заключения мирного договора с КНДР.

Мун Чжэ Ин категорически отверг возможность вывода войск США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап.

По словам источника из президентской администрации Южной Кореи, «вооруженные силы США в Республике Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония».

Официальный представитель южнокрейской администрации Ким Ый Гем подтвердил, что «вооруженные силы США в Республике Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора»

Напомним, на прошлой неделе глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, от чего зависит возможность дальнейшего присутствия американских войск в Южной Корее. Ранее Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее.