Пентагон пролил свет на судьбу американских войск в Южной Корее

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, от чего зависит возможность дальнейшего присутствия американских войск в Южной Корее.

По его словам, будущее американских войск, дислоцированных в Республике Корея, в случае заключения мирного договора между Севером и Югом, будет зависеть от переговоров США с союзниками и представителями КНДР, передает ТАСС.

По словам Мэттиса, Вашингтон намерен «использовать меры построения доверия» с Пхеньяном.

Напомним, на прошлой неделе Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее.