Стало известно содержание договоренностей Трампа и Ким Чен Ына

КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США, говорится в итоговом документе встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова», говорится в документе, передает ТАСС.

Кроме того, США и КНДР договорились установить двусторонние отношения в новом формате и приложить усилия для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Ранее во вторник Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.

Президент США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком и умным переговорщиком.