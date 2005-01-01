Встреча Трампа и Ким Чен Ына завершилась

Встреча в расширенном формате между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном завершена, сообщают информационные агентства.

Она продолжалась примерно 1,5 часа, передает ТАСС.

Теперь Трамп и Ким Чен Ын «беседуют за ланчем», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press и CNN.

Трамп повел себя в роли хозяина на рабочем ланче. Он жестом указал на Ким Чен Ына и предложил: «Садитесь, пожалуйста». Затем Трамп добавил, обращаясь к журналистам: «Вы все получили замечательную картинку, я буду выглядеть отлично и симпатично».

К представителям двух стран, присутствовавшим на встрече в расширенном формате, за ланчем присоединились еще несколько человек, включая пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс и сестру Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Участникам переговоров подадут традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо. Также им предлагаются говяжьи ребрышки с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислая свинина с рисом под соусом из перца чили или тушеная треска с овощами.