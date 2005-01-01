Ким Чен Ын прокомментировал встречу с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом.

После встречи один на один Ким Чен Ын через переводчика сказал Трампу, что «многие в мире подумают об этом как о своего рода фантазии… из научно-фантастического фильма». Его слова услышали журналисты президентского пула Трампа, передает РИА «Новости».

Кроме того, лидера КНДР как минимум три раза спросили, «откажется ли он от ядерного оружия». Ким Чен Ын не ответил, передает ТАСС.

Во время начала встречи в расширенном составе Ким Чен Ын заявил, что стороны смогли преодолеть «все виды скептицизма и спекуляций» в отношении саммита.

«Я считаю, что это хорошо для мира», – приводит его слова Reuters.

Ким Чен Ын заявил, что «будет непросто», но «он хочет это делать», пишет Straits Times.

Напомним, на сингапурском острове Сентоса произошла историческая встреча глав США и КНДР.