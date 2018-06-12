Трамп рассыпался в комплиментах перед Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал главу КНДР Ким Чен Ына как талантливого человека и умного переговорщика.

Ким Чен Ын, по словам Трампа, «очень талантливый» человек и «очень умный переговорщик», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По мнению Трампа, глава КНДР «очень сильно любит свою страну».

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.