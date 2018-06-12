Трамп и Ким Чен Ын подписали «очень важный документ»

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре.

Главы государств поблагодарили друг друга за успешный саммит, передает ТАСС.

Трамп отметил, что подписанный документ очень многосторонний. «Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий», – сказал он.

Трамп заверил, что процесс дальнейшего развития отношений двух стран будет происходить очень быстро, и США и КНДР будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь. По его словам, отношения двух стран будут совершенно отличаться от того, что было до этого.

Ким Чен Ын также отметил, что международное сообщество увидит большие изменения по итогам саммита КНДР и США. «Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась», – сказал он.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.