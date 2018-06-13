У Трампа и Ким Чен Ына оказались разные подходы в денуклеаризации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын поделились своим пониманием двусторонних договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова, по-разному оценив итоги переговоров в части путей достижения намеченной цели.

Как отмечает ЦТАК, саммит ознаменовал собой «радикальный поворот в изменении отношений между КНДР и США, которые были враждебными», передает ТАСС.

В то же время, по мнению Ким Чен Ына, «для достижения мира, стабильности и денуклеаризации на Корейском полуострове обе страны должны обещать, что будут относиться с взаимопониманием друг к другу и не будут питать вражду, и для гарантии этого они должны принять юридические и системные меры».

В Пхеньяне уверены, что лидеры КНДР и США сошлись во мнении о том, что «для достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо соблюдать принцип последовательности».

Между тем, по версии Трампа, Ким Чен Ын «дал понять», что процесс ядерного разоружения КНДР начнется «практически немедленно».

«Я считаю, что мы начнем процесс денуклеаризации Северной Кореи сейчас. Я верю в то, что он [Ким Чен Ын] вернется [в КНДР] и приступит к этому практически немедленно. Он уже дал это понять», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Они [северокорейцы] подорвали один из своих полигонов, на самом деле свой главный испытательный полигон. Некоторые люди считают его единственным полигоном для испытаний [Пхеньяна]», – продолжил Трамп, уточнив, что имеет в виду демонтаж полигонов, предназначенных для испытаний ракет. По словам главы Белого дома, Пхеньян «также избавляется от своих ракет».

«В общем, это процесс, который идет стремительно», – считает президент США.

Ранее Трамп оценил итоги переговоров с Ким Чен Ыном.

Накануне президент США пообещал как можно скорее завершить войну с КНДР.

Во вторник Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.