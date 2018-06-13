Трамп оценил итоги переговоров с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил результаты своего визита Сингапур и подвел итоги переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, его визит в Сингапур был «действительно великолепным».

«Был сделан большой прогресс по денуклеаризации Северной Кореи», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

К успехам встречи Трамп отнес освобождение Пхеньяном нескольких американцев и процесс закрытия в КНДР ядерных полигонов.

«Отлично поладили с Ким Чен Ыном, который хочет видеть прекрасные вещи в своей стране» – сказал президент США.

В то же время Трамп признался, что поладил с Ким Чен Ыном лучше, чем сам рассчитывал, передает ТАСС.

«Мы достигли большего, нежели я вообще считал возможным достичь», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил уверенность в том, что лидер КНДР отправился из Сингапура на родину с намерением воплотить в жизнь достигнутые на саммите договоренности.

Трамп также вновь подчеркнул, что его предшественникам в Белом доме никогда не удавалось продвинуться по пути переговоров с Пхеньяном так далеко, как ему.

Накануне Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

В Москве договоренности лидеров США и КНДР назвали реализацией российско-китайского плана. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как выигрывает Россия от встречи Трампа с Ким Чен Ыном.