МИД увидел в итогах встречи Трампа и Ким Чен Ына реализацию российско-китайского плана

МИД России отреагировал на переговоры лидеров США и КНДР – Дональда Трампа и Ким Чен Ына; в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что нормализация отношений между Вашингтоном и Пхеньяном является неотъемлемой частью урегулирования на Корейском полуострове.

«Приветствуем проведение переговоров председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре. Исходим из того, что нормализация американо-северокорейских отношений, стремление к которой отражено в итоговом совместном заявлении сторон, является неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную», – говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Также в МИД позитивно оценили заявление Трампа по итогам встречи о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров.

«Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия», – подчеркнули в МИД.

Кроме этого российское внешнеполитическое ведомство выразило готовность «прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова».

«В свете того, что реализация первого и второго этапа российско-китайской «дорожной карты» уже идет, призываем партнеров приступить к проработке модальностей многосторонних консультаций, конечной целью которых видим создание прочного механизма мира и безопасности на основе учета законных интересов всех государств Северо-Восточной Азии», – говорится в комментарии МИД России.

Напомним, ранее Россия и Китай предложили план урегулирования корейского кризиса, первыми пунктами которого были отказ КНДР от ядерных испытаний и прекращение учений США в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Также Трамп заявил о приостановлении 300 новых позиций по санкциям в отношении Пхеньяна.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, от итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия.