Трамп пошел на масштабную приостановку санкций против КНДР

Президент США заявил о приостановлении 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

Это решение принято, чтобы не выказывать «неуважение», пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

Американский президент также отметил, что надеется сэкономить на сокращении «неподходящих» военных учений с Южной Кореей.

По словам Трампа, он не делал уступок на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя критики заявляли, что сам факт встречи был уступкой. «Вот я перед вами, я ничего не уступал. Я не спал 25 часов, но думаю, что это было правильно, потому что мы вели переговоры», – сказал он.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал главу КНДР Ким Чен Ына как талантливого человека и умного переговорщика.