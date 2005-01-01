От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

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12 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

          Договоренности Кима с Трампом важны для всего мира   12 июня 2018, 13:04
          Фото: Anthony Wallace/Pool/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов.

          В Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. Внимание к переговорам Дональда Трампа с Ким Чен Ыном было приковано во всем мире. Приветственное рукопожатие лидеров длилось долгие 12 секунд. Они не только лично побеседовали более получаса, но и договорились по некоторым весьма спорным моментам, прежде всего по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

          «Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений», – сказал Трамп, не уточнив, идет ли речь об отношениях на личном уровне или на уровне государств.

          В один момент Ким сказал, что «многие в мире подумают об этом (встрече) как о своего рода фантазии... из научно-фантастического фильма». Его слова услышали журналисты президентского пула Трампа.

          После переговоров с глазу на глаз в присутствии переводчиков началась двусторонняя встреча в составе делегаций. Она длилась полтора часа. Итоговые договоренности содержатся в подписанном «очень важном документе», как охарактеризовал его американский лидер.

          Согласно ему, Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности». Оба лидера готовы «работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова». Стороны договорились установить двусторонние отношения в новом формате и приложить усилия для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове. Кроме этого решено начать поиски останков американских военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов.

          Ученый-кореевед Константин Асмолов констатирует, что главная суть договоренностей пока остается за кадром, потому что конкретных обязательств на себя никто не взял. По его прогнозу, согласование дальнейших действий потребует усилий и дополнительного времени, что в целом должно благоприятно сказаться на «региональном потеплении».

          «Четыре пункта коммюнике – это в основном декларация о намерениях. Но в любом случае важно, что стороны поговорили и, судя по довольному виду Трампа и Кима, поговорили плодотворно. Трамп не ушел в середине мероприятия, стороны не сломали стол и не стали меряться красными кнопками. Это уже достаточно важно»,

          – сказал Асмолов газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт назвал саммит первым шагом в решении проблемы по денуклеаризации Корейского полуострова. «Американская сторона отошла от концепции «мат в один ход». Видно одно: у Трампа и Кима вид был довольный», – констатирует он.

          Что касается возвращения в США останков погибших военнопленных или пропавших без вести во время Корейской войны, то для Пхеньяна этот жест почти ничего не стоит, а «для общественного мнения Соединенных Штатов это достаточно важно».

          В свою очередь эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун указывает на огромную важность сингапурского саммита для России. Итоги встречи показали, что Северная Корея остается самостоятельным государством, которому американцы гарантируют безопасность. «Следовательно, вблизи российских границ может исчезнуть самая долгая международная проблема, которая не решалась в течение 70 лет. Будет меньше опасности возникновения там военного конфликта», – сказал Ким газете ВЗГЛЯД.

          По его словам, в случае реальной нормализации отношений между США и КНДР начнут усиливаться связи между Пхеньяном и Сеулом, железные дороги севера и юга могут превратиться в единую сеть и связаться с Транссибирской магистралью. Более того, не будет никаких преград для проекта по строительству российского газопровода в Южную Корею. Российское голубое топливо будет до 40% дешевле сжиженного газа, который Сеул закупает сейчас.

          «Соединение железных дорог, строительство газопровода сулит нам десятки миллиардов долларов прибыли... Улучшение межкорейских отношений приведет к расширению наших трехсторонних контактов. Это позволило бы России больше экономически присутствовать в Южной и Северной Корее», – прогнозирует эксперт.

          Во время общения с прессой Трамп признался, что встреча прошла «лучше, чем можно было ожидать», стороны достигли «большого прогресса». Он заверил, что процесс дальнейшего развития двусторонних отношений будет происходить очень быстро, и США и КНДР будут впечатлены достигнутыми результатами. По его словам, отношения двух стран будут совершенно отличаться от того, что было до этого.

          Трамп заявил о стремлении как можно быстрее прекратить состояние войны с КНДР, в котором формально находятся страны, и пообещал прекратить военные учения в районе Корейского полуострова, если переговоры с КНДР будут продвигаться. То, что это не только слова, Трамп дал понять позже, когда заявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

          Ким тоже пообещал мировому сообществу большие изменения. «Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась», – сказал он.

          Впрочем, лидера КНДР как минимум трижды спрашивали о том, «откажется ли он от ядерного оружия», но Ким промолчал.

          Отметим, что во время переговоров Трамп и Ким прерывались на ланч. Американский президент повел себя в роли хозяина и жестом предложил Киму: «Садитесь, пожалуйста». «Вы все получили замечательную картинку, я буду выглядеть отлично и симпатично», – сказал Трамп наблюдавшим в сторонке журналистам.

          Перед тем, как усесться за стол, оба лидера немножко прошлись и подошли к автомобилю Трампа, прозванного «Зверем». Сотрудник секретной службы США открыл заднюю дверь лимузина и Ким заглянул внутрь. Журналисты так жаждали запечатлеть этот исторический момент, что между одним из фотографов и оператором произошла небольшая потасовка за право снимать с удобного ракурса.

          Само меню было на любой вкус. На стол подали традиционный для Сингапура коктейль из креветок с салатом из авокадо, а затем говяжьи ребрышки с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислую свинину с рисом под соусом из перца чили и тушеную треску с овощами на выбор. На десерт был крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечка.

          Добавим, что наблюдатели проанализировали язык тела Трампа и Кима. Нервничали оба, но в первые секунды встречи президент США продемонстрировал доминирование, быстро подойдя к Ким Чен Ыну и похлопав того по плечу. В ответ северокорейский лидер твердо надавил на руку Трампа, глядя ему прямо в глаза, и только через некоторое время перевел взгляд на журналистов. В итоге «ни один из них не позволял другому получить доминирующую хватку».


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