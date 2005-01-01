От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов.

В Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. Внимание к переговорам Дональда Трампа с Ким Чен Ыном было приковано во всем мире. Приветственное рукопожатие лидеров длилось долгие 12 секунд. Они не только лично побеседовали более получаса, но и договорились по некоторым весьма спорным моментам, прежде всего по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

«Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений», – сказал Трамп, не уточнив, идет ли речь об отношениях на личном уровне или на уровне государств.

В один момент Ким сказал, что «многие в мире подумают об этом (встрече) как о своего рода фантазии... из научно-фантастического фильма». Его слова услышали журналисты президентского пула Трампа.

После переговоров с глазу на глаз в присутствии переводчиков началась двусторонняя встреча в составе делегаций. Она длилась полтора часа. Итоговые договоренности содержатся в подписанном «очень важном документе», как охарактеризовал его американский лидер.

Согласно ему, Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности». Оба лидера готовы «работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова». Стороны договорились установить двусторонние отношения в новом формате и приложить усилия для создания прочного и стабильного мира на Корейском полуострове. Кроме этого решено начать поиски останков американских военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Ученый-кореевед Константин Асмолов констатирует, что главная суть договоренностей пока остается за кадром, потому что конкретных обязательств на себя никто не взял. По его прогнозу, согласование дальнейших действий потребует усилий и дополнительного времени, что в целом должно благоприятно сказаться на «региональном потеплении».

«Четыре пункта коммюнике – это в основном декларация о намерениях. Но в любом случае важно, что стороны поговорили и, судя по довольному виду Трампа и Кима, поговорили плодотворно. Трамп не ушел в середине мероприятия, стороны не сломали стол и не стали меряться красными кнопками. Это уже достаточно важно»,

– сказал Асмолов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт назвал саммит первым шагом в решении проблемы по денуклеаризации Корейского полуострова. «Американская сторона отошла от концепции «мат в один ход». Видно одно: у Трампа и Кима вид был довольный», – констатирует он.

Что касается возвращения в США останков погибших военнопленных или пропавших без вести во время Корейской войны, то для Пхеньяна этот жест почти ничего не стоит, а «для общественного мнения Соединенных Штатов это достаточно важно».

В свою очередь эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун указывает на огромную важность сингапурского саммита для России. Итоги встречи показали, что Северная Корея остается самостоятельным государством, которому американцы гарантируют безопасность. «Следовательно, вблизи российских границ может исчезнуть самая долгая международная проблема, которая не решалась в течение 70 лет. Будет меньше опасности возникновения там военного конфликта», – сказал Ким газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в случае реальной нормализации отношений между США и КНДР начнут усиливаться связи между Пхеньяном и Сеулом, железные дороги севера и юга могут превратиться в единую сеть и связаться с Транссибирской магистралью. Более того, не будет никаких преград для проекта по строительству российского газопровода в Южную Корею. Российское голубое топливо будет до 40% дешевле сжиженного газа, который Сеул закупает сейчас.

На эту тему

«Соединение железных дорог, строительство газопровода сулит нам десятки миллиардов долларов прибыли... Улучшение межкорейских отношений приведет к расширению наших трехсторонних контактов. Это позволило бы России больше экономически присутствовать в Южной и Северной Корее», – прогнозирует эксперт.

Во время общения с прессой Трамп признался, что встреча прошла «лучше, чем можно было ожидать», стороны достигли «большого прогресса». Он заверил, что процесс дальнейшего развития двусторонних отношений будет происходить очень быстро, и США и КНДР будут впечатлены достигнутыми результатами. По его словам, отношения двух стран будут совершенно отличаться от того, что было до этого.

Трамп заявил о стремлении как можно быстрее прекратить состояние войны с КНДР, в котором формально находятся страны, и пообещал прекратить военные учения в районе Корейского полуострова, если переговоры с КНДР будут продвигаться. То, что это не только слова, Трамп дал понять позже, когда заявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.

Ким тоже пообещал мировому сообществу большие изменения. «Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась», – сказал он.

Впрочем, лидера КНДР как минимум трижды спрашивали о том, «откажется ли он от ядерного оружия», но Ким промолчал.

Отметим, что во время переговоров Трамп и Ким прерывались на ланч. Американский президент повел себя в роли хозяина и жестом предложил Киму: «Садитесь, пожалуйста». «Вы все получили замечательную картинку, я буду выглядеть отлично и симпатично», – сказал Трамп наблюдавшим в сторонке журналистам.

Перед тем, как усесться за стол, оба лидера немножко прошлись и подошли к автомобилю Трампа, прозванного «Зверем». Сотрудник секретной службы США открыл заднюю дверь лимузина и Ким заглянул внутрь. Журналисты так жаждали запечатлеть этот исторический момент, что между одним из фотографов и оператором произошла небольшая потасовка за право снимать с удобного ракурса.

Само меню было на любой вкус. На стол подали традиционный для Сингапура коктейль из креветок с салатом из авокадо, а затем говяжьи ребрышки с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислую свинину с рисом под соусом из перца чили и тушеную треску с овощами на выбор. На десерт был крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечка.

Добавим, что наблюдатели проанализировали язык тела Трампа и Кима. Нервничали оба, но в первые секунды встречи президент США продемонстрировал доминирование, быстро подойдя к Ким Чен Ыну и похлопав того по плечу. В ответ северокорейский лидер твердо надавил на руку Трампа, глядя ему прямо в глаза, и только через некоторое время перевел взгляд на журналистов. В итоге «ни один из них не позволял другому получить доминирующую хватку».