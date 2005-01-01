Ким заманивает Трампа к себе в Пхеньян

Ким Чен Ын еще не успел повидаться с Дональдом Трампом, а уже заочно позвал его к себе в КНДР. Если переговоры пройдут удачно, не исключены второй и третий раунды – в Пхеньяне и потом в Вашингтоне. А пока оба лидера уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, стороны объявят о прекращении корейской войны 1950-53 годов. Тем временем власти Сингапура завершают подготовку исторического свидания.

Как сообщили в понедельник местные власти, все готово к исторической встрече президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Оба находятся в Сингапуре, где во вторник им предстоит провести переговоры на острове Сентоса в отеле «Капелла».

Первым в Сингапур прилетел в воскресенье товарищ Ким. Он приземлился на самолете компании Air China в аэропорту Чанги, а оттуда кортеж направился в отель «Сент-Реджис», где северокорейский лидер и его делегация будут проживать все это время. Глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан разместил в Twitter фотографию, на которой он приветствует Кима в аэропорту.

На факт использования Кимом китайского самолета обратили внимание американские журналисты. Как пишет New York Times, это вызывает вопросы о летной пригодности «стареющего флота Северной Кореи, состоящего, основном из советских самолетов». Впрочем, это мог быть отвлекающий маневр со стороны Пхеньяна. В тот же день из Пхеньяна вылетел Ил-62 северокорейских авиалиний Air Koryo. Но только после приземления самолета компании Air China в Сингапуре стало понятно, на каком именно борту находился северокорейский лидер.

Еще до прибытия Кима в отель «Сент-Реджис» здесь дежурила многотысячная толпа зевак. «Он похож на Доктора Зло!» – сказал репортеру The New York Times местный житель Руайри Гогану о лидере КНДР.

Другой сингапурец европейского происхождения Стэнли Пек выразил гордость за крохотную страну, которая «пригласила двух таких «боксеров-тяжеловесов» на бой». «Это очень значимое событие для Сингапура», – соглашается сингапурец Патрик Хан. Вспомнив о том, как Трамп «оттолкнул» своих союзников накануне на саммите G7 в Канаде, собеседник издания, добавляет: «Я не очень надеюсь на то, что одна встреча принесет ощутимые результаты».

Трамп вылетел в Сингапур из Канады накануне в полдень – после скандального участия в саммите G7. Борт номер один приземлился на сингапурской авиабазе Пайя Лебар, используемой для своих нужд ВВС США. Трампа тоже встретил у трапа министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.

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Для обоих лидеров это встреча имеет огромное значение. Как сообщил накануне вице-президент США Майкл Пенс, его босс «всю свою жизнь» готовился к этой встрече и «положил конец неудавшимся политическим решениям и нарушенным обещаниям, которые продолжались годами». Сам Трамп выразил уверенность в успехе. «Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо», – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Саммит должен начаться в 9 утра по местному времени (2 часа ночи мск). Возможно, что первые минуты переговоров лидеры проведут с глазу на глаз. По крайней мере, этого хочет сам Трамп, чтобы понять, по его словам, серьезность намерения Кима отказаться от ядерного арсенала. Затем к политикам присоединятся госсекретарь США Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, а также сестра лидера КНДР Ким Е Чжон. В понедельник Помпео пригрозил усилить на КНДР давление в случае провала дипломатического подхода.

За переговорами будут следить тысячи журналистов в сингапурском медиа-центре спорткомплекса «Формулы-1». Круг обсуждаемых тем обещает быть широким, хотя главным должен стать вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. В случае полного отказа от ядерной программы США обещают снять с Пхеньяна экономические санкции. Как говорил Пенс, Трамп не станет «тратить время и не повторит ошибок прошлого», если окажется, что Ким настроен недостаточно серьезно. Сингапурские СМИ утверждают, что Трамп еще намерен рассмотреть возможность установления дипотношений с КНДР, включая открытие посольства в Пхеньяне.

Накал страстей столь высок, что освещающие эту тему журналисты делают нелепые ошибки. Ведущая передачи Fox & Friends Эбби Хантсман (дочь посла США в России Джона Хантсмана) в прямом эфире назвала Трампа диктатором. Об этом она проговорилась в беседе с экс-директором по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи по поводу предстоящего саммита. «Независимо от того, что произойдет на этой встрече между двумя диктаторами, то, что мы видим сейчас, –­­­­­­­­­­­­­­­­ это история», – брякнула журналистка.

В ответ Скарамуччи тут же осадил собеседницу, а Трампа похвалил за готовность идти на риск. После скандального эфира Хантсман извинилась. «Я назвала и президента Трампа, и Ким Чен Ына диктаторами, но я не имела этого в виду. Это моя ошибка, и я прошу прощения за нее», – сказала журналистка.

Добавим, что саммит в Сингапуре может положить начало регулярным встречам двух лидеров. По информации источников корейской прессы, Ким Чен Ын уже предложил Трампу провести второй раунд в Пхеньяне. Еще 1 июня замглавы ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль передал американскому лидеру такое приглашение. Источники утверждают, что обе страны выразили желание продолжить контакты на высшем уровне и не исключают третий раунд в сентябре в Вашингтоне, если переговоры будут проходить благополучно.