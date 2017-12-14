Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Такое решение принято лидером страны Ким Чен Ыном и правящей партией. Сейчас страна находится под гнетом международных санкций и ее контакты с внешним миром сильно ограничены. По мнению экспертов, Ким сделал дипломатический шаг навстречу предстоящим переговорам с Дональдом Трампом.

В субботу лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных испытаний, запусков межконтинентальных баллистических ракет и закрытии ядерного испытательного полигона в северной части страны в подтверждение истинности своих намерений.

Такое решение принял центральный комитет правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). Теперь КНДР, заверил Ким, «присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики». Впрочем, пояснил он, КНДР сохранит свой ядерный потенциал, но откажется от его дальнейших испытаний, которые всякий раз становились поводом для введения санкций Совбезом ООН.

«Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», – постановил пленум ЦК ТПК.

Напомним, в последнее время политическая активность на Корейском полуострове заметно оживилась, появились предпосылки к позитивному диалогу. В четверг Сеул заявил о согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее, чей президент Мун Чжэ Ин поддержал предложение Пхеньяна о заключении мирного договора вместо прежнего соглашения о перемирии. После этого лидеры КНДР и Южной Кореи установили линию прямой телефонной экстренной связи. А накануне Япония и США предложили создать при СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР до 2020 года.

В последние десятилетия КНДР предпринимала огромные усилия для развития своего наступательного потенциала. Точкой отсчета стал 1993 год, когда было объявлено о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (процесс завершился в 2003 году). К настоящему времени произведено шесть ядерных испытаний.

Первые санкции в отношении КНДР были введены в 2006 году – после успешных испытаний ядерного оружия. Тогда Совбез ООН запретил экспорт в страну ряда наименований военной техники и предметов роскоши. В сентябре прошлого года страна объявила об успешном взрыве водородного заряда, а также завершении разработки ядерного оружия и провозгласила себя ядерной державой. В ответ Совбез запретил северокорейским гражданам работать за рубежом (именно по этой причине Россия начала высылать из страны северокорейцев, которые годами трудились на территории РФ). Помимо структур ООН свои санкции вводили США, Япония, Южная Корея, Австралия и страны ЕС.

Несмотря на санкции, страна продолжала совершенствовать свои вооружения. В феврале по случаю 70-летия создания Корейской народной армии КНДР помимо демонстрации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон-14» публике представили МБР нового типа «Хвасон-15». Кроме этого у страны есть новая баллистическая ракета для подводных лодок «Пуккыксон-3».

Заявление Ким Чен Ына немедленно вызвало позитивную реакцию во всем мире. Одним из первых отреагировал президент США Дональд Трамп. «Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира – большой прогресс!» – написал Трамп в Twitter, рассказав об ожидании предстоящего американо-северокорейского саммита, который как сообщалось ранее, может состояться «в предстоящие недели».

Еще в марте Трамп не исключал заключения «величайшей сделки для мира» по итогам предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном. «Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное», – говорил президент США.

Куда более сдержанной оказалась реакция министра иностранных дел Японии Таро Коно. По его словам, КНДР должна провести полную денуклеаризацию «не позднее 2020 года». «Пока мы не увидим со стороны Северной Кореи подобных действий, никаких наград она не получит», – заявил Коно по поводу отмены санкций и других послаблений.

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Проверять на деле отказ КНДР от испытаний должны инспекторы МАГАТЭ, которые, заверил Коно, готовы в любой момент приступить к своей работе.

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан тоже приветствовал последние новости из Пхеньяна. По его словам, Северная Корея демонстрирует желание сконцентрироваться на «экономическом развитии и улучшении условий жизни населения».

В России решение Кима назвали шансом для мира избежать ядерного конфликта. Как пишет в Facebook глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев, финальная точка в этой истории пока не поставлена, КНДР предстоит еще вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что необходимы оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона, начиная с прекращения агрессивной и уничижительной риторики, а также признание суверенных прав КНДР на собственное развитие.

В таком же духе высказался зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин. «Конечно, мы приветствуем данное решение. Одновременно мы ждем соответствующих шагов и от США и их союзников в части недопущения проведения учений и других различных шагов с целью деэскалации напряжения на Корейском полуострове», – сказал Швыткин в разговоре с РИА «Новости».

Впрочем, наблюдатели пока не торопятся с выводами, указывая на некоторые неопределенности в ситуации. Как рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ракетно-ядерному вооружению КНДР Владимир Хрусталев, Ким Чен Ын в любой момент может передумать и возобновить ядерные испытания с пусками ракет, «да и делать в адрес США реальные и необратимые уступки в обмен лишь на обещание поговорить, – это было бы странно». «Остается важным вопрос о ядерной энергетике и космических ракетах-носителях. Пока непонятно, каков статус этой деятельности. США считают, что КНДР должна отказаться и от того и другого, Пхеньян так не считает», – сказал Хрусталев.

Более того, КНДР провела достаточно ядерных испытаний, «чтобы создать реальное ядерное оружие». «Причем проверять работоспособность и совершенствовать его дальше можно и без классических ядерных взрывов», – отметил эксперт, напомнив, что КНДР и ранее неоднократно ставила на паузы испытания вооружения, заключала мирные соглашения и «каждый раз все это держалось до очередного появления новых американских требований к Пхеньяну (обычно за пределами того, что уже подписано) или прихода нового президента в Белый дом после выборов».

В свою очередь эксперт по корейским исследованиям Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун уверен, что решение КНДР было твердым и ожидать возобновления ядерных испытаний не стоит. «Это входит в новую стратегию северокорейского руководства и партии. Не случайно это решение было принято на пленуме ЦК ТПК... Пять лет назад на таком пленуме было принято решение о параллельном развитии работы ядерного оружия и экономики. На этот раз заявили, что задача выполнена и переходим к стратегии исключительно экономического развития», – сказал Ким газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что КНДР выполнила задачу по созданию ракетно-ядерного щита.

Впрочем, на такое решение могло повлиять желание Ким Чен Ына предстать на предстоящих переговорах с Трампом миротворцем, тем более что хозяин Белого дома впервые выразил желание способствовать подписанию мирного договора между Сеулом и Пхеньяном. Первопричиной не подписания этого документа остается то, что до сих пор юридически не подведены итоги Корейской войны (1950-1953 годов). Таким образом, северокорейский лидер предпринял дипломатический маневр, заручившись поддержкой своей позиции со стороны России и Китая.

«Ким Чен Ын сделал очень умный дипломатический ход. На данном этапе он не стал выпячивать требование о выводе американских войск с Корейского полуострова. Плюс к этому он никогда не собирался воевать с Америкой. Понятно соотношение сил между КНДР и США... Если бы у Северной Кореи не было ядерного оружия и средств его доставки до США, разве американский президент снизошел бы до того, чтобы встретиться и провести переговоры с лидером Северной Кореи?» - задается риторическим вопросом эксперт.

В связи с этим он прогнозирует, что на предстоящей встрече Ким может пойти на дальнейшие уступки и согласиться на предложение Трампа по этапной денуклеаризации Корейского полуострова. «А на первом этапе для американцев будет достаточно того, что северяне не будут совершенствовать ядерное оружие», – полагает Ким Ен Ун.