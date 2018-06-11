Трамп выразил уверенность в «хорошем» исходе встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет хорошо.

«Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо», – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, передает ТАСС.

Напомним, и Трамп, и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур. Их встреча должна состояться 12 июня.