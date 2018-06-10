МИД Сингапура подтвердил прибытие Ким Чен Ына в страну

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан подтвердил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в страну.

«Поприветствовал лидера Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», – заявил Балакришнан в своем микроблоге Twitter.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Ранее издание Straits Times сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре на самолете компании Air China. После этого его кортеж покинул аэропорт. По данным издания, автоколонна, предположительно, направляется в отель «Сент-Реджис», где северокорейский лидер и его делегация будут проживать во время проведения встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

В Сингапуре 12 июня планируется провести встречу президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.