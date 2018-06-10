Трамп прилетел в Сингапур

Самолет американского президента Дональда Трампа приземлился на сингапурской авиабазе Пайя Лебар.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретил Трампа у трапа самолета, они пожали друг другу руки, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье северокорейский лидер Ким Чен Ын также прилетел в Сингапур, где уже встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, где встретятся Трамп и Ким Чен Ын.