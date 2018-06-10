Ким Чен Ын встретился с премьер-министром Сингапура

Лидер Северной Кори Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

Ким Чен Ын и Ли Сяньлун пожали друг другу руки и поприветствовали представителей делегаций обеих стран, передает РИА «Новости».

В ходе встречи Ким Чен Ын поблагодарил правительство Сингапура за искренние усилия по проведению исторического саммита между ним и президентом США. В ответ Ли поблагодарил Кима за визит в Сингапур и за встречу с ним.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре на самолете компании Air China.

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.