Ким Чен Ын вылетел на встречу с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вылетел в Сингапур, где должен встретиться с главой американского государства Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

Самолет Air China покинул столицу КНДР в 08.30 (02.30 мск), но Пхеньян пока не подтвердил, что Ким Чен Ын действительно находится на борту, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Ожидается, что в воскресенье Ким Чен Ын в Сингапуре встретится с премьер-министром Ли Сянь Луном.

Во вторник в Белом доме официально сообщали, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла».