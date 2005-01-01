Взгляд
25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:13  |  vz.ru
Разделы

Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев

400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Начались госиспытания МиГ-35
          США потребовали от России «прояснить роль» в крушении BoeingПутин объяснил международным инвесторам свое опоздание шуткойСША начали реализовывать угрозы в адрес Турции из-за С-400Bloomberg отметило возросшую роль Путина в мире
          Австралия не исключила «окончания дипломатических отношений» с РоссиейПутин раскритиковал французского журналистаОтмену Трампом встречи с лидером КНДР объяснили страхомНовейший американский метеоспутник вышел из строя
          Франция признала «новую роль России» в международных отношенияхГлава РАН заявил о падении уровня выпускников российских вузовВ южнокорейском порту задержали российское судноУчастник «Евровидения» от Украины сравнил гастроли в России с «обидой мамы»

          трагедия на украине


          Путин прокомментировал доклад о крушении Boeing в Донбассе

          ЗРС «Прометей»


          Разведка США узнала об установленном комплексом С-500 рекорде

          «смешит весь честной люд»


          Кадыров сравнил Порошенко с Тарапунькой и Штепселем

          шпионский скандал


          Назван способ, как Москве добиться встречи с Юлией Скрипаль

          британские сми


          Financial Times объявила о смерти демократии

          береты цвета морской волны


          В ВМС Украины прокомментировали бунт морпехов

          тайные операции


          Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки

          армия и вооружение


          В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

          «наше послание: приготовьтесь»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Люди в чёрном – не полиция, а хорошо вооружённые группировки

          «гонимый алфавит»


          Егор Холмогоров: Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?

          Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

          В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен Ыном   25 мая 2018, 08:04
          Фото: KCNA/Global Look Press
          Текст: Петр Акопов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось.

          Разговоры о том, что намеченная на 12 июня в Сингапуре встреча может не состояться, шли всю последнюю неделю – после того как КНДР заявила, что может отказаться от саммита, если США продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке. Еще вчера, через сутки после встречи с южнокорейским президентом в Вашингтоне, Трамп заявил, что все станет ясно на следующей неделе. Но в четверг он не стал ждать и написал письмо Ким Чен Ыну:

          «Я очень надеялся встретиться с вами. К сожалению, учитывая огромную злость и открытую враждебность, проявленную в вашем последнем заявлении, я посчитал неуместным проводить сейчас эту давно планируемую встречу. В связи с этим я прошу вас расценивать это письмо как официальное уведомление того, что саммит двух стран не состоится».

          Заявление, которое стало предлогом для отказа от саммита, прозвучало накануне из Пхеньяна – но вовсе не от лица Кима, а из уст заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Причем она просто отвечала на те угрозы в адрес Пхеньяна, которые звучали в последние дни от руководителей США. Это были угрозы войной – если Трамп вначале просто намекнул на «ливийский сценарий», то его заместитель Майк Пенс внятно сказал о том, что Вашингтон не собирается делать «никаких уступок», и если Ким не «заключит сделку в направлении полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», то «это кончится только так, как кончилось в Ливии».

          То есть США требуют от руководителя КНДР одностороннего разоружения,

          в противном случае угрожая ему убийством и нападением на его страну – и удивляются, когда в ответ из Пхеньяна звучат такие заявления:

          «Как человек, занимающийся отношениями с США, я не могу сдержать своего удивления в связи с тем невежественным и глупым потоком речи, который летел из уст вице-президента США... Мы никогда не будем умолять США о диалоге и не будем утруждать себя попытками переубедить их, если они не захотят сидеть рядом с нами.

          Если США проигнорируют добрую волю КНДР и продолжат совершать незаконные и возмутительные поступки, я предложу высшему руководству страны пересмотреть решение о проведении саммита лидеров КНДР и США. Встретятся ли США с нами за столом переговоров или же в решительной ядерной схватке, зависит только от решений Вашингтона и его действий».

          Эти слова Чхве и стали поводом для отказа от саммита – хотя реальная причина, конечно, вовсе не в северокорейской риторике. Трамп просто испугался встречи – которая не принесла бы ему ни одного повода для объявления себя победителем.

          Дело в том, что Ким изначально не собирался разоружаться перед Америкой, но вся пропаганда Вашингтона строилась на том, что Трамп добивается от корейского вождя согласия на отказ от ядерного и ракетного оружия. Понимали ли в Вашингтоне недостижимость своих целей? Да, но в этой игре нужно было делать вид, что США готовы на всё, вплоть до военного решения «корейской проблемы». Трамп, Пенс, Мэттис, Болтон и другие делали громкие грозные заявления, которые должны были напугать не Пхеньян, а мировое сообщество и американских избирателей. Смотрите, какая опасная проблема с этим Кимом, смотрите, как администрация Трампа готова решить ее во что бы то ни стало, причем с позиции силы, давлением и угрозами.

          Пхеньяну бояться нечего, потому что суверенитет страны является для КНДР высшей ценностью, а ракетно-ядерное оружие – его надежной гарантией, отказаться от которой так же немыслимо, как и подчиниться Китаю, России, Японии, любому иностранному государству. В вероятность нападения США северокорейское руководство не верило и реагировало на нее так же, как все последние годы. А точнее даже десятилетия, потому что страна, рассчитывающая только на собственные силы и не имеющая мирного договора с американцами (но имеющая опыт войны с ними), в принципе, всегда живет в режиме боеготовности.

          Кстати, зря в Вашингтоне решили напомнить КНДР про Ливию – Ким ничего нового про американцев не узнал, а весь остальной мир убедился, насколько плохо идут дела у недавнего гегемона, если он вынужден прибегать не просто к пустым, но и к нелепым угрозам. Ведь вся суть нынешнего витка «корейского кризиса» как раз в том, что США просто не могут повторить ливийский сценарий – даже не из-за наличия у Пхеньяна ракетно-ядерного оружия, а благодаря тысячам стволов северокорейской артиллерии, нацеленных на американские базы на юге Корейского полуострова. Ну и присутствию у Ким Чен Ына силы воли и самостоятельного мышления – главных качеств настоящего лидера.

          Трампу же нужна была пропагандистская победа – сразу на нескольких фронтах. На дальневосточном – с Китаем, сдерживание которого является главной головной болью США и давление на который осуществляется по всем фронтам, включая корейский, который в Вашингтоне, кстати, ошибочно, считают зависимым от Пекина. На внутриамериканском – где Трамп, решающий сложнейшие мировые проблемы, должен был заслужить одобрение избирателей. Но все эти победы были бы возможны только в одном случае – если бы Ким 12 июня пообещал разоружиться. Хотя бы обтекаемо, с оговорками – но сказал, что да, через три–пять лет мы избавимся от ядерного оружия. А Трамп в ответ пообещал бы заключение мирного договора, американские инвестиции, сокращение контингента в Южной Корее. И дальше по всем телеканалам звучала бы песня о «Трампе, заставившем Кима разоружиться».

          Но ничего подобного быть в Сингапуре не могло. На что же тогда надеялся Трамп, соглашаясь – а на самом деле предлагая – встречу? Нет простого ответа – потому что мы имеем дело с сочетанием сразу нескольких факторов.

          Во-первых, хотя это и не главное, Трамп принимал решение о встрече с Кимом самостоятельно и в силу своего характера и плохого понимания корейского вопроса мог какое-то время верить в то, что ему удастся продавить лидера страны чучхе. Это звучит странно – но такая наивность Трампа сыграла свою роль.

          Во-вторых, Трампу был очень важен внутриамериканский аспект – разыгрывая «корейскую карту», он демонстрировал своим гражданам образ крутого, сильного, но готового к переговорам президента. Подлинного лидера нации – на контрасте с тем образом «некомпетентного плута, пробравшегося в Белый дом при помощи Путина», который раскручивают американские СМИ.

          В-третьих, и это самое важное, Трампу было важно давить на Китай с разных сторон – и корейская тема рассматривалась им как важный элемент этой операции. Лимит этого давления уже давно исчерпан – и как раз пришло время завершить корейскую главу. Конечно, лучше было сделать это красиво – саммитом в Сингапуре, громкими заявлениями и красивыми жестами. Но риск попасть под огонь собственной прессы, и так третирующей «самозванца», стал слишком велик – встречу без хоть какого-то внятного результата объявили бы «поражением Трампа» – и президент США решил не рисковать. И закрыл «корейскую главу» так, как получилось.

          При этом в своем письме Киму Трамп вполне любезен – он благодарит его за «прекрасный диалог» и «освобождение заложников», то есть американцев корейского происхождения, осужденных ранее в КНДР за шпионаж, высоко оценивает время, усилия и терпение северокорейских коллег в ходе подготовки саммита. Даже выражает надежду на то, что их встреча когда-нибудь произойдет – призвав Кима, если он поменяет свою точку зрения по поводу возможной встречи, без колебаний позвонить или написать в Белый дом.

          «Мир и в особенности КНДР потеряли уникальную возможность для установления прочного мира и благополучия. Эта упущенная возможность – по-настоящему грустный исторический момент», – написал Трамп.

          При этом, естественно, не обошлось и без напоминания о том, «кто тут босс»:

          «Вы заявляете о своем ядерном потенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю Бога, чтобы нам никогда не пришлось его использовать».

          Отказ от саммита 12 июня произошел в тот момент, когда США приступили к активному розыгрышу «иранской карты» – и теперь значение «корейской темы» на некоторое время уйдет в тень. До той поры, когда Трамп не зайдет в тупик в игре с рахбаром Хаменеи – и тогда он вновь вспомнит про «человека-ракету». И, может быть, они даже встретятся – но это будет уже совсем другая история.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............