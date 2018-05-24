После отмены встречи с Ыном Трамп привел войска в повышенную боеготовность

Вооруженные силы США привели на всякий случай в повышенную боеготовность из-за отмены саммита Соединенных Штатов и КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это враждебностью, проявленной Северной Кореей по отношению к США.

Перед этим КНДР заявила, что может отказаться от участия в саммите с США, если Вашингтон не прекратит проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.