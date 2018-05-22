Трамп допустил срыв встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться в назначенную дату.

«Это может не получиться 12 июня», – сказал Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает РИА «Новости».

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключил, что Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, на прошлой неделе Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом. В Пхеньяне предупредили, что КНДР будут неинтересны односторонние требования США о денуклеаризации.