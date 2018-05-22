Вашингтон не исключил отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключил, что глава американской администрации Дональд Трамп может отказаться от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На вопрос о том, может ли Трамп отказаться от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, Пенс ответил: «Нет сомнения, это так», передает ТАСС с ссылкой на Reuters.

«Для Ким Чен Ына будет большой ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом», – отметил Пенс в интервью телеканалу Fox News, посоветовав северокорейскому лидеру не требовать от Вашингтона уступок перед саммитом.

Напомним, на прошлой неделе Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом. В Пхеньяне предупредили, что КНДР будут неинтересны односторонние требования США о денуклеаризации.

В ответ соратник Маккейна пригрозил КНДР войной с США, если Пхеньян в ходе предстоящих переговоров попытается обмануть Трампа. Тем не менее Белый дом все же подтвердил, что президент США готов встретиться с Ким Чен Ыном.