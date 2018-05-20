Соратник Маккейна пригрозил КНДР военным конфликтом с США

Если Пхеньян в ходе предстоящих переговоров попытается обмануть главу Белого дома Дональда Трампа, единственным вариантом развития событий станет военный конфликт между США и Северной Кореей, заявил сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, соратник Джона Маккейна по Республиканской партии.

По словам сенатора, Трамп сказал ему, что собирается решить проблему КНДР до конца своего президентского срока, передает ТАСС.

При этом он отметил, что «если они (представители КНДР) не объявятся [на переговорах] – это означает конец дипломатии».

«Если они (представители КНДР) откажутся [от переговоров], если они будут играть с ним (с Трампом), тогда мы покончим с исходящей от Северной Кореи угрозы для американской земли в течение его первого срока, и я позволю вам самим догадаться, как это может выглядеть», – отметил Грэм.

«Если они объявятся и попытаются играть с Трампом – это означает, что военный конфликт останется единственно возможной вещью, и, если будет военный конфликт с Северной Кореей, то проиграют они, а не мы», – заявил Грэм в интервью телеканалу Fox News.

В воскресенье Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Ким Чен Ыном. В то же время в американской администрации объявили о возврате КНДР к жесткой линии поведения.

Отметим, в Пхеньяне предупреждали, что если КНДР услышит от США лишь односторонние требования о денуклеаризации, то в Северой Корее «не будет интереса к такому диалогу».