Белый дом объявил о возврате КНДР к жесткой линии поведения

Власти КНДР вернулись к жесткой линии поведения, пытаясь добиться от Соединенных Штатов больших уступок перед встречей президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщили в американской администрации.

По сведениям The Washington Post, в команде Трампа начинают придерживаться мнения, что Ким Чен Ын «вновь вернулся к жесткой позиции». Более того, в американской администрации отмечают, что случилось это после недавнего визита лидера КНДР в Китай, передает ТАСС.

«Они пока еще не отказались от участия. И президент [США] этого не сделал. Совсем не похоже, что они вообще хотят денуклеаризации», – утверждает один из чиновников.

В Белом доме обращают внимание на тот факт, что, несмотря на заявления КНДР о ликвидации одного из ядерных полигонов, ни один из иностранных инспекторов или не был допущен в страну, чтобы подтвердить это.

Помощники Трампа говорят и о том, что реальный подход КНДР к этому вопросу «весьма далек» от того, что описывал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. «Все выглядит весьма иначе, это больше похоже на прежнюю тактику», – отмечает издание.

В материале отмечается, что сам Трамп все еще стремится встретиться с Ким Чен Ыном, планирование встречи продолжается, но времени на окончательное утверждение повестки и проработку ряда конкретных вопросов остается все меньше.

«Должностные лица США высокого ранга говорят, что Пхеньян, судя по всему, пытается добиться больших уступок от Соединенных Штатов до саммита, или же обставить все так, чтобы обвинить Трампа, если в Сингапуре все пойдет неважно, или же полностью отказаться от встречи», – сказано в тексте.

Отметим, в Пхеньяне предупреждали, что если КНДР услышит от США лишь односторонние требования о денуклеаризации, то в Северой Корее «не будет интереса к такому диалогу».

В воскресенье Трамп обсудил с главой Южной Кореи реакцию на угрозы КНДР. Позднее Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Ким Чен Ыном.

В пятницу КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей из-за совместных учений Сеула и Вашингтона. Ранее из-за учений Пхеньян отменил саммит с Южной Кореей.