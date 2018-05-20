Трамп обсудил с главой Южной Кореи реакцию на угрозы КНДР

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели в воскресенье телефонный разговор, в котором обсудили меры реагирования на угрозы КНДР отказаться от диалога, сообщила администрация южнокорейского лидера.

В сообщении отмечается, что президенты говорили в течение 29 минут, они обменялись мнениями о реакции, демонстрируемой Северной Кореей, передает РИА «Новости».

В пятницу председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон заявил, что Северная Корея может заморозить диалог с Южной Кореей. Пхеньян при этом раскритиковал Сеул за участие в совместных с США военных учениях.

Перед этим СМИ сообщили, что Пхеньян отменил саммит с Южной Кореей из-за продолжения совместных учений Сеула и Вашингтона.