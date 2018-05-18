КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей

Северная Корея может заморозить диалог с Южной, заявил председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон.

КНДР раскритиковала Республику Корею за участие в совместных с США военных учениях. Пхеньян отверг предложение Сеула обсудить данный вопрос, поскольку считает, что Южная Корея таким образом пытается придать «репетиции вторжения в КНДР статуса допустимых действий».

Позицию Сеула Ли Сон Гвон назвал «верхом бесстыдства», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК и «Чосон ильбо».

Южная Корея вместе с США продолжает придерживаться линии давления на КНДР до полной денуклеаризации, сказал председатель северокорейского комитета. Он отметил, что пока ситуация не изменится, «будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима».

Издание пишет, что Пхеньян пытается добиться сокращения масштабов учений и оказать влияние на Вашингтон в вопросе определения способа денуклеаризации.