Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

У президента США Дональда Трампа все еще находится в планах его встреча 12 июня с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщила пресс-служба Белого дома.

В Белом доме отметили, что Трамп обсуждал эту встречу в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в субботу, они договорились продолжать тесную координацию по этому вопросу, передает ТАСС.

В пятницу председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон заявил, что Северная Корея может заморозить диалог с Южной Кореей. Причиной называлось участие Сеула в совместных с Вашингтоном учениях.

Перед этим СМИ сообщили, что Пхеньян отменил саммит с Сеулом по этой же причине.