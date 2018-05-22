Трамп раскритиковал Китай

Глава американского государства Дональд Трамп подверг критике Китай в связи с ситуацией вокруг КНДР.

Трамп провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме. Президент США заявил, что граница между Китаем и КНДР «по большей части была закрыта», но «недавно она стала немного более открытой».

«Мне это не нравится», – приводит ТАСС слова Трампа, который подчеркнул, что «граница – это очень важный элемент того, что мы делаем».

Он также заявил о своем разочаровании в связи с тем, что после визита в Китай отношение лидера КНДР Ким Чен Ына к саммиту США–КНДР в Сингапуре «немного изменилось». Трамп отметил, что это произошло, когда «Ким Чен Ын встретился с председателем Си во второй раз – про первый мы знали».

«И мне это не нравится, не нравится (подобное поведение) со стороны Китая. Сейчас я надеюсь, что это не так», – заявил американский президент, добавив, что у него «прекрасные отношения» с главой Китая Си Цзиньпином.

Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом.

«Я ему нравлюсь, а он мне», – сказал Трамп.

На прошлой неделе Пхеньян поставил Вашингтону условие для встречи Ким Чен Ына с Трампом. В Пхеньяне предупредили, что КНДР будут неинтересны односторонние требования США о денуклеаризации.

Кроме того, Трамп оказался не совсем удовлетворен ходом торговых переговоров с Китаем, которые, по его мнению, «только начинаются», а «впереди еще долгий путь». Президент США заявил, что хотел бы пройти этот путь «побыстрее».

«Я не удовлетворен, но посмотрим, что будет дальше», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по итогам торговых переговоров между Китаем и США Трамп заставил Пекин пойти на существенные уступки.