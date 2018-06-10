New York Times рассказала, как Сингапур встретил Трампа и «Доктора Зло»

Толпы зевак, 2,5 тысячи журналистов и 5 тысяч полицейских встречали в Сингапуре Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает The New York Times. Лидер КНДР, похоже, возбудил куда больший интерес, чем президент США – особенно активно обсуждается то, на каком самолете прилетел Ким.

Еще какие-то две недели назад казалось, что встреча на высшем уровне между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном не состоится, а несколько месяцев назад было впечатление, что США и КНДР стоят на пороге войны, отмечает The New York Times. Теперь же Трамп, прибыв в Синграпур сможет проверить свои навыки переговорщика на лидере одной из самых закрытых стран мира, подчеркивает американское издание.

NYTimes отмечает: если Трамп прилетел на президентском «борте номер один» на авиабазу Пайя-Лебар, используемую ВВС США, то Ким прибыл на коммерческом самолете китайской авиакомпании Air China в сингапурский гражданский аэропорт Чанги. «Прилет Кима на китайском самолете вызвал вопросы о летной пригодности стареющего флота Северной Кореи, состоящего, основном из советских самолетов», – не без иронии замечает автор публикации NY Times. Самый дальний из визитов вождя КНДР оказался «под прицелом» мировой прессы – репортеры отслеживали вылет и прилет всех трех рейсов из Пхеньяна в Сингапур. Наконец, обстановку разрядил глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан, который разместил в своем Twitter фотографию, на которой он приветствует Кима в аэропорту.

Для освещения исторической встречи аккредитовались 2,5 тысячи журналистов – в основном, из США, Японии и Южной Кореи. Перед отелем «Сент-Реджис», где остановился Ким, дежурила толпа любопытствующих. «Он похож на Доктора Зло!», – увидев издалека лидера КНДР, сказал репортеру The New York Times живущий в Сингапуре американец Руайри Гоган. Он был одним из тех, кто еще в субботу начал отслеживать «борт» Кима на сайте flightradar24.com.

Другой сингапурец европейского происхождения Стэнли Пек, живущий по соседству, каждый день выходит на пробежку возле «Сент-Реджиса». Но на этот раз он не мог не задержаться у отеля. «Очень интересно, что такая маленькая страна, как наш Сингапур, пригласила двух таких «боксеров-тяжеловесов» на бой. Мы гордимся!», – говорит Пек. «Это очень значимое событие для Сингапура», – соглашается сингапурец Патрик Хан. Но, вспомнив о том, как Трамп «оттолкнул» своих союзников на недавнем саммите G7 в Канаде, собеседник издания, добавляет: «Я не очень надеюсь на то, что одна встреча принесет ощутимые результаты».

Журналисты следовали по пятам за составленном из «Мерседесов» кортежем Ким Чен Ына, который из отеля отправился сначала на встречу с премьером Сингапура Ли Сяньлуном, а затем – на курорт «Капелла» на небольшом острове Сентоса, популярном элитном курорте к югу от большого острова, на котором находится Сингапур. Здесь и состоится эпохальная американо-северокорейская встреча на высшем уровне. Безопасность встречи будут обеспечивать 5 тысяч полицейских, сообщил глава сингапурского МВД Касивишванатан Шанмугам.

Журналисты будут следить за встречей в медиа-центре, который открылся в спорткомплексе «Формулы-1» Сингапура. В журналистском кафетерии подают мороженое с экзотическими вкусами: традиционного корейского блюда кимчи, и индокитайского фрукта дуриан. Компания, выпустившая мороженое, придумали два рекламных слогана: «Дуриан может быть колючим, но отношения такими быть не должны», и «Вы чувствуете себя сегодня по-кимовски или по-трамповски?» (намекая на «колючесть» президента США).