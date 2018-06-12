Проанализирован язык тела Трампа и Ким Чен Ына

В начале встречи президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын нервничали, что выразилось в языке тела.

В течение нескольких секунд в начале встречи президент США, как обычно, демонстрировал доминирование, первым подойдя к Ким Чен Ыну и похлопав того по плечу, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов по языку тела.

Чтобы не отстать, северокорейский лидер твердо надавил на руку Трампа, глядя ему прямо в глаза, и только через некоторое время перевел взгляд на представителей СМИ.

По словам австралийского эксперта по языку тела Аллана Пиза, это была некая борьба. «Ни один из них не позволял другому получить доминирующую хватку», – пояснил он.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал главу КНДР Ким Чен Ына как талантливого человека и умного переговорщика.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса. После встречи состоялся рабочий ланч.