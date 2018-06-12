Трамп пообещал как можно скорее завершить войну с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении как можно быстрее прекратить состояние войны с КНДР, в котором формально находятся страны.

Отметим, что Корейская война формально до сих пор не завершена.

Трамп пообещал прекратить военные учения в районе Корейского полуострова, если переговоры с КНДР будут продвигаться, передает РИА «Новости».

По его словам, верифицировать денуклеаризацию КНДР будут и американские, и международные эксперты.

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам встречи в Сингапуре. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал главу КНДР Ким Чен Ына как талантливого человека и умного переговорщика.

Встреча лидеров двух стран прошла на сингапурском острове Сентоса.