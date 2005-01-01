Пушков усомнился в способности Трампа вывести войска США из Южной Кореи

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет вывести американский военный контингент из Южной Кореи, даже если захочет.

«Трамп хочет вывести войска США из Южной Кореи? Пустая риторика по горячим следам Сингапура. Вывода не будет. Даже если захочет – не сможет», – написал Пушков в Twitter.

Накануне Трамп признался, что хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, вернулись домой.

Напомним, в начале июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Трамп не собирается обсуждать с Ким Чен Ыном вывод американских войск из Южной Кореи. По словам Мэттиса, Вашингтон может пересмотреть вопрос вывода своего контингента через 5-10 лет.

Ранее появились сообщения об активизации дискуссии о выводе войск США из Южной Кореи.