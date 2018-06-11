Мэй назвала условия возвращения России в G8

Россия может вернуться в G8, если изменит свою позицию по крымскому вопросу, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Выступая перед парламентариями с отчетом об участии в саммите G7 в Канаде, Мэй подтвердила, что президент США Дональд Трамп поднимал вопрос о возвращении России в «восьмерку», передает ТАСС.

«Есть веская причина, почему группа восьми превратилась в «семерку» – это произошло в результате незаконной аннексии Россией Крыма. И ответ, который я давала как в частном порядке, так и публично на вопрос, может ли Россия вернуться за круглый стол, заключается в том, что любые разговоры об этом не могут вестись, пока Россия не изменит своей позиции», – сказала Мэй.

Ранее в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, каковы, по ее мнению, должны быть условия, при которых G7 снова станет G8.

В воскресенье президент Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не выходила из состава «Большой восьмерки», это коллеги отказались приезжать в Москву.

Ранее Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле отметили, что Москва сейчас концентрируется на других форматах.