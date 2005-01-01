Меркель назвала условия возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, каковы, по ее мнению, должны быть условия, при которых G7 снова станет G8.

«Я могу представить себе, что Россия вернется», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на АRD.

Для этого необходим «прогресс в реализации минских соглашений», заявила она.

По словам Меркель, глава американского государства Дональд Трамп не смог четко объяснить, чем руководствовался, предлагая восстановить G8. Меркель согласилась со словами Трампа о том, что Россия «играет важную роль в вопросах войны и мира». Но, как подчеркнула канцлер, в формате G7 «заседают государства, которые разделяют общие ценности», передает РИА «Новости».

При этом Германия призывает сохранить диалог с Москвой, так как «нет мирного решения для Сирии, нет мирного решения для Украины без России».

Меркель заявила, что является сторонницей санкций в политике – пусть «иногда нужно ждать, возможно, ждать годы, но санкции могут стать средством для формирования готовности к переговорам». Она надеется, что «Италия согласна и намерена действовать в соответствии с тем, что было сказано в Канаде», то есть продолжит соблюдать санкции в отношении России.

Кроме того, Меркель заявила, что ее визит в Россию на чемпионат мира по футболу «в принципе это исключен», но следует учитывать разные обязательства при принятии решения. Меркель отметила, что могла бы использовать этот визит «для политических переговоров, какие имели место, например, в Сочи».

«Проведение чемпионата мира было предоставлено России, мы желаем всего хорошего нашей команде», – сказал она.

10 июня российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не выходила из состава «Большой восьмерки».

«Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», – сказал Путин.