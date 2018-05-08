Украинские школьники массово потеряли сознание на линейке

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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На «главного русофоба Европы» нашли управу

Враги Грибаускайте, возмущенные авторитарным стилем ее правления, решили сделать президента «хромой уткой» и вышвырнуть из литовской политикиФото: Chris Kleponis/ZUMA/Global Look Press
Под президентом Литвы Далей Грибаускайте зашаталось кресло. Она давно прослыла самым антироссийским политиком ЕС, но внутри страны тоже «насолила» слишком многим. Теперь, когда ее частная переписка стала достоянием гласности, в Вильнюсе заговорили об импичменте. Который в конечном счете может иметь предельно скандальный – педофильский – характер. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...

Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
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Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...
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          Украинские школьники массово потеряли сознание на линейке

          8 мая 2018, 12:23

          Текст: Анна Инсарова

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          На линейке в школе в украинских Черкассах 17 детей потеряли сознание, всего в больницы доставлены более 40 школьников.

          На линейке в черкасской школе №8 сознание потеряли сразу 17 детей, сообщает УНИАН со ссылкой на главу департамента образования и гуманитарной политики городского совета Черкасс Сергея Воронова.

          Он отметил, что один ребенок попал в реанимацию.

          В целом в Черкассах произошло отравление 42 детей, рассказал помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

          По его словам, во вторник в 9.15 в оперативно-координационный отдел управления ДСНС (госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям) от диспетчера станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время линейки в школе №8. Позже число детей, жалующихся на тошноту и головокружение, увеличилось до пятнадцати.

          «На 11.00 утра в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы.

          «Предварительный диагноз у всех пострадавших, отравление неизвестным веществом», – отметил Проценко.

          В школу выехали правоохранители, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, представители органов власти.

          «Сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии были задействованы методики, позволяющие сделать исследования территории и помещений школы по опасных веществ более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», – написал Проценко.


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