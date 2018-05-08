Украинские школьники массово потеряли сознание на линейке

На линейке в школе в украинских Черкассах 17 детей потеряли сознание, всего в больницы доставлены более 40 школьников.

На линейке в черкасской школе №8 сознание потеряли сразу 17 детей, сообщает УНИАН со ссылкой на главу департамента образования и гуманитарной политики городского совета Черкасс Сергея Воронова.

Он отметил, что один ребенок попал в реанимацию.

В целом в Черкассах произошло отравление 42 детей, рассказал помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook.

По его словам, во вторник в 9.15 в оперативно-координационный отдел управления ДСНС (госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям) от диспетчера станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время линейки в школе №8. Позже число детей, жалующихся на тошноту и головокружение, увеличилось до пятнадцати.

«На 11.00 утра в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы.

«Предварительный диагноз у всех пострадавших, отравление неизвестным веществом», – отметил Проценко.

В школу выехали правоохранители, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, представители органов власти.

«Сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии были задействованы методики, позволяющие сделать исследования территории и помещений школы по опасных веществ более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», – написал Проценко.