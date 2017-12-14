МИД Литвы назвал Adidas «больным» из-за майки «USSR»

Министерство иностранных дел Литвы посетовало на то, что немецкий концерн Adidas выпустил одежду с надписью USSR.

«Все еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», – говорится в сообщении МИД Литвы в Twitter. Запись сопровождается ссылкой на страницу сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и советским гербом.

Публикацией поделился министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

Ранее глава Adidas Каспер Рорштед призвал страны Запада к улучшению отношений с Россией.

Добавим, что другой спортивный бренд – американский Nike – подозревали в признании провозглашенных Луганской и Донецкой народной республик.