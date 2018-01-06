Глава Adidas призвал Запад к улучшению отношений с Москвой

Руководитель германского концерна Adidas Каспер Рорштед призвал страны Запада к улучшению отношений с Россией.

«Тот, кто полагает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. И на Западе это приводит к сокращению многих рабочих мест. Политики лишь охотно замалчивают подобный эффект», – заявил глава компании в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отвечая на вопрос, выступает ли он против санкций, Рорштед отметил: «Я этого не говорил, я лишь призываю – мы должны найти решение напряженным отношениям с Россией». Он подчеркнул, что нельзя на протяжении многих лет «противостоять друг другу».

Глава Adidas напомнил о призыве президента России Владимира Путина к созданию, как выразился Рорштед, «свободного рынка от Португалии до Москвы». «Не все, что делает президент Путин, должно нравиться, но в интересах Европы сблизиться с Россией», – отметил он, передает ТАСС.

«Я знаю Россию много лет, меня влечет к ней – я люблю страну, люблю ее жителей и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие», – сказал он, указав на то, что в свете нынешней ситуации в мире «было бы хорошо иметь союзников».

В декабре Вена заявила о преждевременности разговоров о продлении антироссийских санкций.